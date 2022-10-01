Тюменских школьников подготовят к походу по заповедным местам региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О подготовке к экспедициям и турам по Тюменскому краю расскажут участникам объединения "Тюменский следопыт" в конференц-зале центра туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) Дворца творчества и спорта "Пионер" 12 октября в 14 часов. О своем опыте путешествий школьникам расскажет исследователь и популяризатор дикой природы Павел Ситников.

В арсенале путешественника — организованные туры к древнему языческому святилищу в Марьином ущелье Исетского района, на Шашовские горы Упоровского района, в Синицинский бор в окрестностях Ишима, на Тюменский Север, на "Уральский Марс", в Приморье и другие маршруты, сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер".

Областная школа юных краеведов "Тюменский следопыт" объединяет свыше 200 обучающихся учреждений общего и дополнительного образования Тюмени и Тюменской области.