Лучших в профессии и творчестве среди молодежи выберут в Сладковском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Победителей в номинациях "Молодые лидеры", "Лучшие в профессии", "Творческая молодежь" и "Молодые спортсмены" выберут среди жителей Сладковского района в возрасте от 18 до 35 лет на конкурсе "Золотая молодежь". Прием заявок на конкурс продлится до 30 октября.

От участников конкурса ждут анкету, резюме в виде презентации, характеристики, отзывы с места работы, документы, подтверждающие достижения. Экспертиза конкурсных работ продлится по 9 ноября, после чего состоится торжественное награждение, сообщает администрация района.

Подробную информацию о требованиях к участникам и условиях конкурса можно получить по телефону отдела культуры, спорта и работы с молодежью администрации муниципалитета: 8 (34555) 23-9-84.⁣