  • 11 октября 202211.10.2022вторник
  • USD62,3126
    EUR60,8019
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Лучших в профессии и творчестве среди молодежи выберут в Сладковском районе

Общество, 17:42 11 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Победителей в номинациях "Молодые лидеры", "Лучшие в профессии", "Творческая молодежь" и "Молодые спортсмены" выберут среди жителей Сладковского района в возрасте от 18 до 35 лет на конкурсе "Золотая молодежь". Прием заявок на конкурс продлится до 30 октября.

От участников конкурса ждут анкету, резюме в виде презентации, характеристики, отзывы с места работы, документы, подтверждающие достижения. Экспертиза конкурсных работ продлится по 9 ноября, после чего состоится торжественное награждение, сообщает администрация района.

Подробную информацию о требованиях к участникам и условиях конкурса можно получить по телефону отдела культуры, спорта и работы с молодежью администрации муниципалитета: 8 (34555) 23-9-84.⁣

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы , сельская молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 11.10.2022В российских вузах с 1 сентября 2023 года появится обязательный минимум по изучению истории страны
17:54 11.10.202212 октября - события дня
17:42 11.10.2022Лучших в профессии и творчестве среди молодежи выберут в Сладковском районе
17:31 11.10.2022Тюменских школьников подготовят к походу по заповедным местам региона