Новый способ хранения газа для заправки машин нашли тюменские химики

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Новый способ хранения природного газа для заправки автомобилей нашли ученые Тюменского государственного университета. Химики доказали, что в качестве недорогой альтернативы можно использовать нанопористые углеродные материалы, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Одна из основных целей исследовательской работы была минимизация объема пористой структуры (мезо-, макропор и межчастичного пространства), где не происходит адсорбции метана, при сохранении большого объема микропор. В результате исследований путем химической активации был приготовлен порошкообразный нанопористый углеродный материал, из которого ученые получили монолитный. Также были рассмотрены характеристики и свойства синтезированных углеродных нанопористых структур с акцентом на применение в адсорбции и аккумулировании газов.

Полученные учеными результаты могут быть экстраполированы на различные токсичные газообразные системы, а разработанный материал нанопористых углеродных материалов можно использовать в качестве недорогой альтернативы для их секвестрации или хранения.

Подробные выводы ученых размещены в статье "Нанопористые углеродные материалы высокой плотности в качестве материала для хранения метана: решение с добавленной стоимостью".