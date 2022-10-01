  • 12 октября 202212.10.2022среда
  • USD63,6840
    EUR62,3481
  • В Тюмени 11..13 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Новый способ хранения газа для заправки машин нашли тюменские химики

Общество, 11:34 12 октября 2022

utmn.ru | Фото: utmn.ru

Новый способ хранения природного газа для заправки автомобилей нашли ученые Тюменского государственного университета. Химики доказали, что в качестве недорогой альтернативы можно использовать нанопористые углеродные материалы, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Одна из основных целей исследовательской работы была минимизация объема пористой структуры (мезо-, макропор и межчастичного пространства), где не происходит адсорбции метана, при сохранении большого объема микропор. В результате исследований путем химической активации был приготовлен порошкообразный нанопористый углеродный материал, из которого ученые получили монолитный. Также были рассмотрены характеристики и свойства синтезированных углеродных нанопористых структур с акцентом на применение в адсорбции и аккумулировании газов.

Полученные учеными результаты могут быть экстраполированы на различные токсичные газообразные системы, а разработанный материал нанопористых углеродных материалов можно использовать в качестве недорогой альтернативы для их секвестрации или хранения.

Подробные выводы ученых размещены в статье "Нанопористые углеродные материалы высокой плотности в качестве материала для хранения метана: решение с добавленной стоимостью".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# природный газ , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:03 12.10.2022Эксперт Михаил Яблоков расскажет музыкальную историю Тюмени
12:41 12.10.2022Тюменские волонтеры сдали кровь для российских военнослужащих
12:29 12.10.2022Анна Сигуева из Ишима вышла в финал Всероссийского конкурса "Библиотекарь года — 2022"
11:34 12.10.2022Новый способ хранения газа для заправки машин нашли тюменские химики