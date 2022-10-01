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На остановке "Рабочий поселок" в Тюмени запретят въезд автомобилей

Общество, 14:32 12 октября 2022

Тюменьгортранс | Фото: Тюменьгортранс

Въезд автомобилей на остановку "Рабочий поселок" по улице Республики в Тюмени запретят с 1 ноября, сообщает Тюменьгортранс.

Мера принята в связи со сложившейся сложной транспортной ситуацией. Теперь заезжать на остановку разрешат только общественному транспорту. Для этого установят дорожный знак 3.1 "Въезд запрещен" и табличку "Кроме автобусов".

Тюменцев просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

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# автомобили , дорожно движение , дорожные знаки

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