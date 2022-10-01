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Мастер-классы по геодезии и робототехнике пройдут на фестивале NAUKA 0+ в Тюмени

Общество, 13:36 12 октября 2022

пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Всероссийский научно-популярный фестиваль NAUKA 0+ "Создавая будущее" пройдет в Тюменском индустриальном университете 15 октября. С 10 до 16 часов на площадке организуют более 20 мероприятий, сообщает пресс-служба вуза.

Фестиваль стартует с флешмоба "Здоровое будущее". На трех этажах развернут свою работу выставки, представляющие лучшие студенческие проекты, минералы и горные породы, технику для нефтегазовой отрасли. Гости смогут прослушать тематические лекции, принять участие в викторинах и мастер-классах по экономике, геодезии, строительству, экологии, робототехнике, логистике и другим направлениям.

Отметим, в 2022 году NAUKA 0+ проходит с сентября по ноябрь в Москве и разных регионах России. На нем представлены самые разнообразные направления, определяющие развитие нашей страны и мира в целом. Все мероприятия и информация о площадках доступны на официальном сайте.

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# наука , ТИУ

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