Мастер-классы по геодезии и робототехнике пройдут на фестивале NAUKA 0+ в Тюмени

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Всероссийский научно-популярный фестиваль NAUKA 0+ "Создавая будущее" пройдет в Тюменском индустриальном университете 15 октября. С 10 до 16 часов на площадке организуют более 20 мероприятий, сообщает пресс-служба вуза.

Фестиваль стартует с флешмоба "Здоровое будущее". На трех этажах развернут свою работу выставки, представляющие лучшие студенческие проекты, минералы и горные породы, технику для нефтегазовой отрасли. Гости смогут прослушать тематические лекции, принять участие в викторинах и мастер-классах по экономике, геодезии, строительству, экологии, робототехнике, логистике и другим направлениям.

Отметим, в 2022 году NAUKA 0+ проходит с сентября по ноябрь в Москве и разных регионах России. На нем представлены самые разнообразные направления, определяющие развитие нашей страны и мира в целом. Все мероприятия и информация о площадках доступны на официальном сайте.