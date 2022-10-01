Тюменские наставники начали работу с детьми-сиротами из центра "Семья"

| Фото: Проект "Наставничество" | Фото: Проект "Наставничество"

Работу с детьми-сиротами из регионального центра "Семья" в филиале Борки начали тюменские наставники. Все мероприятия для детей проводят волонтеры в рамках проекта наставничество "Молодой лидер", сообщают организаторы.

Для участников организуют театральную мастерскую "ТеМа" со Светланой Ханжиной. Ребят научат владеть своим телом, не стесняться, а также уметь выражать свои чувства. На мужском клубе с Марселем Иманбаевым для мальчиков подготовили физическую подготовку и способы выживания на природе. Девочкам Инесса Хамидуллина подготовила программу "Очарование женственности".

В рамках проекта детей и наставников ждет множество конкурсов, совместные мастер-классы, путешествия, встречи с интересными людьми.

Помимо этого для малышей запущен курс по нейрокоррекции с Анной Кузнецовой. Восемь ребят уже прошли диагностику и приступили к занятиям. Это уже четвертый год, предыдущий показал свою эффективность с занятиями два раза в неделю.

Также в этом сезоне создан проект "Курс выживания настоящих тинейджеров" для подростков, нуждающихся в социальной адаптации, это игровые тренинги, дискуссии, просмотр и обсуждение фильмов.

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