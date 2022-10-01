Тюменские волонтеры сдали кровь для российских военнослужащих

| Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии"

Тюменские волонтеры пополнили банк крови для российских военных. 11 октября они стали донорами на станции переливания крови в Суходольске Луганской народной республики, сообщает пресс-служба регионального отделения "Молодой Гвардии".

Форменные элементы крови необходимы в операционных для переливания пострадавшим при военных действиях солдатам. Плазму заморозят, а затем будут использовать для лечения острой кровопотери, остановки кровотечения, восполнения потери белка при ранениях и операциях. Также из плазмы изготовят противошоковый препарат — альбумин. По словам врачей местной больницы, донорство сейчас востребовано как никогда.

По словам руководителя волонтерской группы в Краснодоне Владимира Соколова, активисты сделали сдачу крови и ее компонентов в Краснодоне традицией. Кроме того, подобные донорские акции 11 октября проводят молодогвардейцы по всей стране.

Добавим, в Краснодоне волонтеры помогают местному населению в восстановлении мирной жизни в городе.