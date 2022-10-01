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Эксперт Михаил Яблоков расскажет музыкальную историю Тюмени

Общество, 13:03 12 октября 2022

Telegram-канал департамента культуры Тюменской области | Фото: Telegram-канал департамента культуры Тюменской области

Лекцию "Музыкальная история Тюмени" прочтет преподаватель колледжа искусств, кандидат исторических наук Михаил Яблоков в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 13 октября, начало в 18 часов, сообщает региональный департамент культуры.

Спикер расскажет историю музыкального искусства в областном центре, начиная со второй половины XIX века до первой половины XX века. Остановится на жизни и деятельности А. М. Афромеева, издателя, общественного деятеля, педагога и аранжировщика. А еще поделится информацией о преемниках педагогических традиций мастера.

Напомним, лекции на разные темы проходят в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова каждый четверг.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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# лекция , Музейный комплекс имени Словцова

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