Тюменцам предлагают бесплатное обучение в школе программирования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-обучение в школе программирования Тюменской области по направлению "Администрирование Astra Linux 1.7" начнется 24 октября. Пройти его могут пройти физические лица, имеющие аттестат о среднем образовании и проживающие на юге Тюменской области.

Чтобы стать слушателем программы, достаточно иметь навыки администрирования десктопной версии Windows или навыки администрирования Linux в режиме графического интерфейса. Желателен опыт работы в командной строке в любой операционной системе, сообщает региональный департамент информатизации.

Записаться на курс можно до 16 октября по ссылке. Для зачисления на курс также нужно заполнить анкету слушателя и пройти входное тестирование по ссылке до 19 октября.