В Тюмени пройдет фестиваль игр для студентов

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Фестиваль для студентов "ProИГРЫ" состоится в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) в Тюмени 15 и 16 октября. В программе — настольные, подвижные, классические, интерактивные, коммуникационные и настольные ролевые игры.

Как поясняют организаторы фестиваля, студенты, особенно первокурсники, испытывают трудности с адаптацией в новой среде и организацией свободного времени. "ProИГРЫ" поможет молодежи развить лидерские качества, найти друзей и просто приятно провести время.

Победители и призеры турниров получат сертификаты от 500 до 1500 рублей в магазин настольных игр, книжный, и киберклуб. Активные участники фестиваля станут обладателями брендированных блокнотов.

Регистрация на мероприятие проходит в группе события Вконтакте до 14 октября.

Проект реализуется благодаря поддержке конкурса молодежных инициатив "Моя идея" от мультицентра "Моя территория".