Цифровая независимость станет главной темой "Инфотех-2022" в Тюмени

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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Цифровая независимость станет главной темой XV Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "Инфотех - 2022", которая пройдет в Тюменском технопарке 19-20 октября.

На форуме расскажут об отечественных IТ-разработках для внедрения на производстве, возможностях роста для специалистов и мерах поддержки для них. На эту тему проведут дискуссии, мастер-классы, лекции федеральных и региональных экспертов.

Как рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на пресс-конференции, основной станет панельная дискуссия "Технологическая независимость регионов", которую организуют в день открытия. Она пройдет с участием представителей Минцифры РФ, ФСТЭК, АНО "Цифровая экономика".

"Треку по информационной безопасности мы, как орган власти, курирующий это направление, уделяем огромное внимание. С учетом того, что происходит в мире, кибербезопасность сейчас - одна из приоритетных тем. На мероприятии рассмотрим вопросы критической инфраструктуры, которую должен обеспечить каждый субъект РФ", — пояснил Станислав Логинов.

20 октября пройдет собрание Союза российских городов, на котором рассмотрят опыт муниципальной цифровизации.

Особое направление, выделенное несколькими треками, – IТ-образование. Представители Иннополиса и ряда вузов обсудят креативные индустрии, которые входят во все сферы. Так, в регионе сейчас активно развивается разработка игр.

В организации тематических площадок и отдельных треков помогает группа компаний "Анлим" и Лаборатория цифровой информации. "В 2018 году вместе с правительством было принято решение, что информационную безопасность необходимо продвигать в массы, популяризировать сильнее. Был создан новый форум "ИБ без границ". Сейчас оба форума уже пятый год идут вместе. Постараемся дать вам актуальную информацию, ведь информационная безопасность — это постоянно развивающаяся отрасль, причем быстрее, чем IТ", — сказал генеральный директор группы компаний "Анлим" Максим Овсянников.

Отметим, IТ-неделя стартует с 16 октября. Она предшествует "Инфотеху" и стартует с соревнований школьной киберспортивной лиги. 17 октября посвятят детскому фестивалю "Инфотех Junior". Участников ожидает множество мастер-классов, семинаров, сессий. Вся программа будет ориентирована на младшее поколение.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова