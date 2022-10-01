Конкурс косплея "Божественный ветер" и GameDev fest организуют на "Инфотех Junior" в Тюмени

| Фото: из сообщества "Школа инженерного резерва | ШИР ТИУ" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Школа инженерного резерва | ШИР ТИУ" во ВКонтакте

Выставку 3D-моделей, конкурс косплея "Божественный ветер" и Всероссийский фестиваль разработчиков игр проведут на детском фестивале "Инфотех Junior" в технопарке 17 октября. Событие для тюменских детей и подростков организуют к открытию XV Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "Инфотех - 2022".

"Мы не ограничиваем присутствие детей на площадках. Наоборот, будем рады, если больше родителей приведут детей. На площадке будет интерактивная зона образовательных организаций. Здесь представят видеоигры, дополненную и виртуальную реальность, выставку 3D-моделей и многое другое. В этот день состоится финал чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области. Это популярное соревнование, на которое мы ждем большое количество участников", — рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Впервые состоится Всероссийский фестиваль GameDev fest. Конкурс среди участников от 11 лет пройдет по трем направлениям: разработка игр, 3D-моделирование и готовые инди-проекты. В рамках GameDev fest будут работать секции по игростроению, созданию игр на платформах.

"Будем вовлекать детей в игровой форме в профориентацию, цифровые технологии. Так мы делаем на своих площадках, когда проводим "Урок цифры". Рассказываем о проектах, реализуемых в Тюменской области. Мы надеемся, что все, что мы запланировали в течение детского дня, принесет большую активность", — добавил Станислав Логинов.

С программой можно ознакомиться по ссылке. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова