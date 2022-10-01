40 участников представят свои разработки и IТ-решения на "Инфотех-2022" в Тюмени

| Фото: из Telegram-канала "ИНФОТЕХ 2022" | Фото: из Telegram-канала "ИНФОТЕХ 2022"

Не менее 40 участников представят свои разработки и IТ-решения на выставке, которая откроется на XV Тюменском цифровом форуме "Инфотех-2022" в технопарке 19 и 20 октября.

Участники форума ознакомятся с перспективными отечественными IТ-решениями. Так, компания "Ростелеком" на своем стенде покажет разработки в сфере здравоохранения и проекты по обнаружению оружия, проносимого на территорию защищенного объекта, приближения беспилотного летающего объекта и его подавления.

На сегодняшний день цифровые сервисы стали обязательным условием для взаимодействия для всех наших граждан, убежден директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский. "Мы стали меньше общаться офлайн, многие ушли в онлайн. Телекоммуникации становятся наиболее востребованными. На сегодняшний день рост потребления трафика по Тюменской области с сентября прошлого года по сентябрь этого года достиг почти 300 тысяч терабайт. Это примерно 22 миллиона фильмов о Гарри Потерре. Это просто фантастический трафик, который потребляют наши граждане, предприятия, власти. Для обеспечения жителей региона качественным интернетом было проложено около 500 километров оптических линий связи. Также для улучшения безопасности установили дополнительные камеры в городах и райцентрах", — сказал он.

С расположением стендов на выставке можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, нововведением форума 2022 года станет отдельная выставка "Информационные технологии: вчера, сегодня, завтра". "Представим различную технику, в том числе старые плееры, компьютеры, мониторы. Гости увидят, с чего начинались технологии. Площадка будет доступна каждому", — рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

XV Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "Инфотех - 2022" пройдут в технопарке 19 и 20 октября. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке. Для посещения необходима регистрация на сайте события. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова