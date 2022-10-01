О выстраивании информационной безопасности расскажут на "Инфотех - 2022" в Тюмени

| Фото: из Telegram-канала "ИНФОТЕХ 2022" | Фото: из Telegram-канала "ИНФОТЕХ 2022"

Известный бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий выступит на площадке "ИБ без границ" в рамках XV Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "Инфотех - 2022" 20 октября.

Спикер расскажет, как выстроить результативную информационную безопасность, опираясь на нормативные документы ФСТЭК и ФСБ. Мастер-класс продлится час.

"В первый день форума, 19 октября, мы будем говорить про указ президента № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности", о требованиях, которые накладываются на объекты критической информационной инфраструктуры, градообразующие предприятия. Разберем, что делать, как делать и какие ошибки уже были допущены, как их не допустить. Это не рекламные треки, не рассказ о том, как все хорошо у конкретного производителя. Это спикеры с хорошей экспертизой, которые приедут, чтобы поделиться ей", — рассказал генеральный директор группы компаний "Анлим" Максим Овсянников.

20 октября на "ИБ не по шаблонам" эксперты поделятся опытом, готовыми кейсами. Максим Овсянников уверен, что слушатели впоследствии смогут применить у себя полученные знания. "Мы много шли по направлению выполнения конкретных требований. И в этих требованиях организации жили, не всегда задумываясь о том, что в действительности нужно для них. Мы сформулировали такой термин, как "недопустимое событие". Для каждой организации мы постараемся дать тот вектор, чтобы они могли развивать информационную безопасность применимо к себе, снизить поверхность атаки и не допустить хищения, потерь и остановок", — поделился директор группы компаний "Анлим".

Во второй половине дня 20 октября состоится ИБ Stand Up — живой диалог с юмором о кибербезопасности. По словам Максима Овсянникова, новую "тяжелую информацию" IТ-специалисты будут доносить в простом эмоциональном порядке. Такие встречи, по его мнению, будут полезны для людей, которые не являются экспертами в данной области, но очень бы хотели развиваться.

Отметим, XV Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "Инфотех-2022" пройдут в технопарке 19 и 20 октября. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке. Вход свободный, но для посещения необходима регистрация на сайте события. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова