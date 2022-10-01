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VR-тренажеры и AR-цифрового напарника продемонстрируют на "Инфотех - 2022"

Общество, 09:41 13 октября 2022

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Технологические мастер-классы научного центра мирового уровня Тюменского государственного университета в рамках XV тюменского цифрового форума "Инфотех - 2022" пройдут 19 и 20 октября, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. Регистрация доступна по ссылке.

Темы мастер-классов: "Дополненная реальность как инструмент визуализации" и "Кросс-реальность". Эксперты расскажут, как использовать такие разработки для современных индустрий, продемонстрируют промышленные VR-тренажеры и AR-цифрового напарника.

Программы "Цифровой двойник: Базовый курс" и "Цифровая тень физического объекта" посвящены 3D-сканированию и иммерсивным технологиям, позволяющим полностью окунутся в альтернативное пространство.

Слушателям объяснят принципы работы лазерного сканера, воздушной и наземной фотограмметрии, которая определяет характеристики объектов по их изображениям. Чтобы присоединится к обучению, необходимо заполнить форму.

Допускается очное и дистанционное участие (YouTube-трансляция). Место проведения офлайн-мероприятий – Тюменский технопарк (ул. Республики, 142).

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# ИНФОТЕХ , мастер-класс , ТюмГУ

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