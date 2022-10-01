Два новых сфетофора установили на улицах Тюмени в октябре

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Новые светофоры установили специалисты "Тюменьгортранс" на ул. Республики, 1 и ул. Профсоюзной, 5 областного центра в октябре. Всего в 2022 году на тюменских дорогах запланировано устройство 18 светофоров, 12 из них уже действуют.

Решение об установке светофора вызывного действия на ул. Республики, 1 было принято в марте на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Он установлен для ликвидации очага аварийности на пешеходном переходе.

Безопаснее для горожан стал переход, расположенный по ул. Мало-Загородной в районе дома № 5 по ул. Профсоюзной, там тоже поставили светофор вызывного действия.

Перекресток улиц Мало-Загородной и Котельщиков в Тюмени будет реконструирован: он примет Т-образную форму, а тротуары оборудуют защитными бортиками. Дорожники планируют закончить работы до конца 2022 года.