Меренговый рулет и морковные капкейки научились готовить самозанятые тюменки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Секреты приготовления меренгового рулета и тонкости создания морковных капкейков со сливочной карамелью узнали восемь участниц бесплатного мастер-класса от кондитера Ирины Соколовой 12 октября. Встречу организовал тюменский центр "Мой бизнес".

"Это часть большого проекта, который мы вместе с "Опорой России" проводим в первую очередь для самозанятых. У нас задача простая, чтобы при развитии вашего бизнеса, как и на дорогах, всегда горел только зеленый свет. Если вы будете продолжать двигаться в этом направлении, то мы всегда рады вас видеть и помогать", - рассказал руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс проводила тюменский кондитер, владелец онлайн-школы для кондитеров Ирина Соколова. С 2017 года она обучила более 3 тыс. учеников по всему миру.

В сентябре центр "Мой бизнес" предложил ей записать онлайн-курс для будущих кондитеров. После его публикации тюменки попросили провести для них офлайн-встречу с экспертом и научить секретам приготовления сладкой выпечки. В итоге за пять часов они приготовили рулет, крем и клубничный соус, разобрали рецепт морковных капкейков, карамели и крем-чиза.

"Вторую октябрьскую встречу не планировали, потому что был ограничен бюджет на этот год. Но увидели, что есть большой отклик, людям нравится, они хотели еще попасть, поэтому решили не расстраивать и сделать еще одно кулинарное мероприятие. В этот раз, как и в прошлый, сделали меренговый рулет, пряные морковные капкейки, лимонный курт и сливочную карамель. Самое главное на этих мастер-классах - узнать все тонкости приготовления, все секреты", - поделилась Ирина Соколова.

Одна из участниц, Марина, начинала печь для себя, потом отучилась в центре занятости на кондитера, а после стала проходить различные мастер-классы. Сейчас тюменка продает торты и пирожные, но хотела бы нарастить производство. "Поняла за это время, что в этой профессии нужно быть в тренде, постоянно узнавать много нового, развиваться. И хотелось бы начать уже больше продавать", - добавила она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Айжан - не кондитер, но пришла к Ирине Соколовой, чтобы научиться создавать сладости и радовать ими своего мужа, родственников и друзей. По ее словам, в их доме часто бывают праздники, на которые собираются все родные. "Мне важно понять, нравится мне это или нет. Я пыталась уже делать меренговый рулет, но убила столько яиц, что мне муж сказал: иди учись. Потому что я взбиваю белки, а они не взбиваются, и я просто не знаю, что с этим делать. В итоге пришла познавать секреты", - сказала девушка.

Все сомнения участниц развеяла Ирина Соколова. В самом начале она пообещала тюменкам, что подскажет, какие правила нужно соблюдать, чтобы приготовить вкусную выпечку или крем. И судя по отзывам девушек, ей это удалось.

"Также в своих соцсетях я делюсь другими рецептами, которые легко готовить самостоятельно. И как рассказали мне участницы, некоторые уже давно пользуются ими, у них все получается с первого раза", - подчеркнула Ирина Соколова.

Напомним, в Тюменской области 65 тыс. 211 самозанятых, среди них много кондитеров, поэтому центр "Мой бизнес" с тюменским отделением "ОПОРА РОССИИ" создали для них познавательно-развивающие и объединяющие мероприятия. Так, в октябре состоятся семь ярмарок выходного дня в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске.

Виктория Макарова