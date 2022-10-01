Автобусная остановка "Проезд Фруктовый" и другие появились на карте Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Шесть новых автобусных остановок Тюмени получили названия, сообщает городская администрация

Остановка "Школа № 56" появилась по ул. Валентины Трофимовой, 13, "Стоматологическая поликлиника № 3" – по ул. Валентины Трофимовой, 3, "ул. Большевиков" – ул. Волгоградская, 40.

Название "Проезд Фруктовый" получила остановка на подъезде к автомобильной дороге до с/т "Лаванда" от а/д "Обход Тюмени" при движении в обоих направлениях.

"Червишевское кладбище – 1" – на территории Червишевского кладбища при движении в обоих направлениях, "Червишевское кладбище – 3" – на территории кладбища при движении в обоих направлениях.