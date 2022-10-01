Более 2 тыс. семей Ямала планируют переехать в Тюменскую область по программе "Сотрудничество"

| Фото: Законодательное Собрание ЯНАО | Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Более 2,2 тыс. семей находятся в списках региональной программы "Сотрудничество" на переселение из городского округа Лабытнанги на юг Тюменской области.

В этом году на переселение 84 лабытнангских семей в рамках программы выделено более 370 млн рублей. 59 жителей уже воспользовались социальными выплатами, сообщили в пресс-центре Заксобрания Ямала.

Еще трем лабытнангцам вручили жилищные сертификаты 12 октября. Северный стаж каждого из обладателей превышает 35 лет. Среди них Леонид Голомбиевский. На Севере он с 1976 года, все эти годы работал крановщиком. Он утверждает, что смена места жительства никак не скажется на бесконечной любви к Ямалу. Надежда Макрушина из Харпа прожила на Севере 35 лет, работала разнорабочей, потом продавцом. Ветеран Ямала Цира Купрашвили приехала в Лабытнанги в 1986 году по комсомольской путевке. Большую часть трудовой деятельности работала в ЖКХ "Ямал" диспетчером.

Напомним, программа "Сотрудничество" действует с 2004 года. По словам спикера ямальского парламента Сергея Ямкина, за эти годы программа доказала свою востребованность.

"Пункты экономически и политически важного документа увязывают проекты, имеющие общеобластное значение, и затрагивают практически все социальные направления – это строительство дорог, детских садов и школ, обучение студентов в тюменских вузах, здравоохранение, социальные выплаты, строительство жилья. За эти годы на юг Тюменской области переехали тысячи ямальских семей и интерес к этому направлению программы не угасает", – прокомментировал он.