В Тюмени студенты-медики разрабатывают технологичную одежду для хирургов

| Фото: МСЧ "Нефтяник" | Фото: МСЧ "Нефтяник"

Стартап SSC_MED clothes по разработке технологичной одежды для хирургов развивают обучающиеся Тюменского медицинского университета из студенческого хирургического кружка, сообщает пресс-служба вуза.

Как рассказал руководитель проекта, студент 4 курса института клинической медицины Андрей Цыгельник, задача – предложить врачам медицинский костюм уникального дизайна из инновационной ткани, сшитый по индивидуальным меркам.

"Мы отталкивались от существующей проблемы: хирургические костюмы дороги, часто имеют универсальный размер и потому неудобны, при этом шьются из стандартного непрактичного текстиля. Мы же разрабатываем одежду, выполненную из инновационной ткани с ионами серебра, обладающей антибактериальными свойствами. Костюмы будут сшиты по индивидуальным меркам, долговечны и просты в уходе. Мы уделяем внимание мельчайшим деталям, например тому, как выполнены карманы - они удобны, в них может поместиться ручка, блокнот, телефон. Казалось бы, мелочь, но врачи понимают, насколько она важна", - пояснил он.

Стартап запускает команда из студентов института клинической медицины Натальи Марц (2 курс), Екатерины Украинцевой (4 курс), Константина Яковенко (3 курс) и Анастасии Абрамовой (6 курс), представляющей институт материнства и детства.

Сейчас проект проходит акселерацию в стартап-студии университета Иннополис. Эксперты проводят для студентов образовательную онлайн-программу и помогают доработать идею.

В ноябре первые образцы хирургических костюмов будут готовы, тюменцы представят проект потенциальным инвесторам и будут претендовать на получение гранта.