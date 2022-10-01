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В Тюмени восстановили работу заградительных фонарей на доме по ул. Беловежская

Общество, 16:47 13 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работу заградительных фонарей на многоквартирном доме по ул. Беловежская, 7, к. 2 восстановили благодаря жителям Тюмени, Центру управления регионом и Государственной жилищной инспекции Тюменской области. .

В начале октября в социальной сети ВКонтакте тюменцы сообщили о неработающих красных фонарях на крыше своего многоэтажного дома. Заградительные огни устанавливают на высотные объекты для безопасности воздушного движения. Они служат ориентиром для самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов, сообщает региональный ЦУР.

Ведомство зафиксировало жалобы и направило их в Госжилинспекцию. Во время совместной работы проблему устранили.

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# многоэтажный дом , ЦУР Тюменской области

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