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Тюменец Гадир Байрамов и тоболячка Полина Гаманюк представят регион на XVI Молодёжных Дельфийских играх СНГ

Общество, 16:58 13 октября 2022

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Тюменец Гадир Байрамов и тоболячка Полина Гаманюк представят регион на XVI Молодёжных Дельфийских играх государств - участников СНГ в Душанбе 14-18 октября. У молодых людей уже есть опыт участия в подобных мероприятиях. На XXII Дельфийских играх России в Красноярске они стали бронзовыми призерами в своих номинациях, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Гадир Байрамов - студент Тюменского государственного института культуры. В Душанбе он выступит в номинации "Академический вокал", исполнит классические произведения Генделя, Мурдели, Верди и русскую народную песню "Ах ты, душечка".

Студентка отделения искусств и культуры им. А. А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума Полина Гаманюк заявлена в номинации "Художественное ремесло". Вместе со своим педагогом Натальей Бекасовой девушка представит более 10 косторезных работ и создаст свою уникальную работу под пристальным взглядом судей игр.

Всего в XVI Дельфийских играх СНГ примут участие 729 человек из девяти стран.

Отметим, что по итогам XV Молодежных Дельфийских игр СНГ в 2021 году делегация Тюменской области завоевала две серебряные медали в номинациях "Сольное народное пение" и "Цирковое искусство", а также получила спецдиплом за "Цирковое искусство".

"Тюменская область в дельфийском движении занимает лидирующие позиции в масштабах страны. Ежегодно делегация региона привозит целую россыпь медалей со всероссийских игр, игр СНГ. Это показатель большой творческой работы наших педагогов, мастеров, которые умеют и раскрывают талант юных дарований", - поделилась директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

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# Дельфийские игры

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