Работа по разбору долгостроя в центре Тюмени временно приостановлена

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Временно приостановлены работы по сносу долгостроя на ул. Герцена, 50 в Тюмени. Как сообщает администрация города, это связано с тем, что у подрядчика закончился договор на аренду башенного крана.

"Сейчас идёт процедура поиска нового контрагента для аренды башенного крана, после чего разбор дома продолжится", - информирует пресс-служба мэрии.

Практически в каждой из пяти секций снесено от одного до восьми этажей. То, что дом стал гораздо меньше, особенно видно с ул. Смоленской. Почти нетронутой пока осталась секция, что выходит на ул. Камышинскую: там безопасные работы будут возможны только после перекрытия автодороги.

"Но сначала нужно решить вопрос с краном. Именно с его помощью с высоких этажей спускается материал, так его проще сохранить в целостности. А это важно, потому что подрядчик ООО "Техэнергоресурс" здание сносит безвозмездно, реализуя строительные материалы. В связи с этим разбирает строение очень аккуратно, что, естественно, сказывается на сроках. Как только новый договор на эксплуатацию башенного крана будет заключен, под разбор сразу подпадет первая секция – самая высокая на сегодняшний день, которая выходит на ул. Камышинскую", - прокомментировали в администрации города.