Выставка Станислава Бушуева откроется в Тюмени

| Фото: Тюмень - наш до во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш до во ВКонтакте

Персональная выставка Станислава Бушуева "И цветом жизнь свою рисую" откроется в школе № 65 (ул. Б. Житкова, 1) в Тюмени 14 октября. Мероприятие станет частью межведомственного образовательного проекта "С искусством по пути!", сообщает городской департамент культуры.

В рамках церемонии открытия для гостей выступят учащиеся и преподаватели фортепианного, вокального отделений, а также отделений струнно-смычковых, духовых инструментов и музыкального фольклора детской школы искусств "Этюд".

После музыкального вступления ребят ждет экскурсия по выставке, которую проведет сам художник.

Начало в 15 часов. Возрастное ограничение 6+