В Тюменской области впервые подготовят инструкторов по пешеходному туризму

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15 инструкторов по пешеходному туризму и трекингу впервые подготовят в Тюменской области. Обучение стартует в ноябре на базе Центра туризма и краеведения Дворца творчестваи спорта "Пионер". Слушатели научатся разрабатывать маршруты, обеспечивать безопасность на них, оказывать первую помощь, а навыки отработают в походах.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин, программа подразумевает профпереподготовку на основе любого базового образования, не обязательно педагогического.

"Это первый набор, но в любом случае в дальнейшем планируем продолжать обучение, потому что это кадры для региона. Новая программа введена для повышения качества пешеходного туризма и трекинга. Мы переживаем за то, что происходит в мире коммерции – как люди водят в походы, в горы, как соблюдают нормы. Очень много моментов, которые зависят от качества подготовки инструктора, от чего в свою очередь зависит безопасность туристов", - пояснил президент федерации.

По его словам, со временем требования к профподготовке инструкторов распространятся на турагентов и операторов, которые организуют пешие туры.

Набор в группу инструкторов-проводников по пешеходному туризму и трекингу продолжается. Запись по телефону 89199448339, сайт www.tropa72.рф

Оксана Корнеенкова