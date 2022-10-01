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Участок ул. Орджоникидзе в Тюмени врмененно закроют для транспорта

Общество, 18:16 13 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Временно перекроют ул. Орджоникидзе на участке от ул. Герцена до ул. Ленина с 12 до 19 часов 14 октября. В это время на Цветном бульваре пройдет культурно-массовое мероприятие, сообщает администрация Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения. Схемы объезда: ул. Республики, ул. Первомайская.

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# общественный транспорт , перекрытие улиц

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