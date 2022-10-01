В Тюмени 14 октября проведут патриотическаую акцию "Мы вместе!"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Патриотическая акция "Мы вместе!" пройдет на Цветном бульваре со стороны ул. Орджоникидзе в 16 часов 14 октября.

Представители общественных организаций, политических партий, активисты и неравнодушные жители и гости города соберутся в поддержку специальной военной операции и восстановления исторической справедливости. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"В этот судьбоносный исторический момент нам надо всем сплотиться в единое целое вокруг армии России. Необходимо, чтобы у нашей страны и наших детей было будущее", - сказал председатель правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.