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В Тюмени 14 октября проведут патриотическаую акцию "Мы вместе!"

Общество, 22:27 13 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Патриотическая акция "Мы вместе!" пройдет на Цветном бульваре со стороны ул. Орджоникидзе в 16 часов 14 октября.

Представители общественных организаций, политических партий, активисты и неравнодушные жители и гости города соберутся в поддержку специальной военной операции и восстановления исторической справедливости. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"В этот судьбоносный исторический момент нам надо всем сплотиться в единое целое вокруг армии России. Необходимо, чтобы у нашей страны и наших детей было будущее", - сказал председатель правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

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# патриотизм , Цветной бульвар

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