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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Бесплатно и быстро предлагают обследоваться тоболячкам в День здоровой женщины

Общество, 15:49 14 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительниц Тобольска приглашают проверить свое здоровье на профилактической акции "День здоровой женщины", которая пройдет в ДК "Синтез" 15 октября. Акция является первой из мероприятий месячника по борьбе с раком молочной железы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

В рамках акции в "Палатке здоровья" можно будет пройти экспресс-скрининг. Это определение уровня артериального давления, функционального состояния сердца, биоимпедансометрия, консультация врача онколога-маммолога, консультация нутрициолога, УЗИ щитовидной железы и молочных желез, маммография, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Также для тоболячек пройдет мастер-класс с профессиональным брафиттером – экспертом по подбору белья.

Добавим, мероприятия такого формата пройдут в Тюмени 22 октября и в с. Омутинском 27 октября.

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# День здоровья

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