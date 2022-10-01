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Ограничение на полеты в 11 аэропортов России продлено до 22 октября

Общество, 14:19 14 октября 2022

аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга России и центральной части России продлен до 22 октября. Об этом сообщает Росавиация.

В настоящее время не действуют полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

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# Росавиация

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