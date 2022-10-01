В Тюмени активисты будут выявлять завышения цен на товары для мобилизованных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Любой желающий в Тюмени может принять участие в мониторинге цен на товары для мобилизованных с 14 октября. Акцию запустило региональное отделение "Молодой гвардии", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Активисты проконтролируют цены на военную экипировку и обмундирование для мобилизованных солдат. Речь о спальных мешках, амуниции, термобелье, туристических товарах и т. д. В случае нарушений молодогвардейцы передадут данные в антимонопольную службу.

Для сообщений о фактах завышения цен на товары для мобилизованных открыта горячая линия +7 (3452) 79-87-43, сообщения также принимаются в группе в социальной сети ВКонтакте