В зоопарке Ишима павлины сбросили хвосты к зиме

| Фото: мини-зоопарк "Ноев ковчег" ВКонтакте | Фото: мини-зоопарк "Ноев ковчег" ВКонтакте

Павлины из зоопарка "Ноев ковчег" в Ишиме сбросили хвосты к зиме, за холода оперение отрастет, и к весеннему брачному периоду птицы предстанут вновь во всей красе.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор конного клуба "Кентавр", на базе которого действует зоопарк, Евгения Пшеничникова.

Она добавила, что лошади, напротив, начали обрастать зимней шерстью, это тоже ежегодный процесс. Толстый шерстяной покров защищает животных от переохлаждения, а к лету лошади сменят зимнюю шубу на летнюю.

По словам Евгении Пшеничниковой, горожане с удовольствием делятся с питомцами зоопарка излишками из своих садов и огородов. Они привозят картошку, морковку, свеклу, кабачки, тыквы и яблоки.

"Благодаря щедрости ишимцев, мы запасли полторы тонны картофеля, более 500 килограммов моркови и свеклы и 200 килограммов кабачков и тыквы. Звери с удовольствием лакомятся вкусными дарами", - рассказала Пшеничникова.

Картошку любит верблюд Добрыня, за день он ее съедает ведро и пять кабачков. Это все в дополнение к основному рациону – овсу и сену, которые всегда в его распоряжении.

А вот носуху Гошу заботливые хозяева иногда балуют виноградом, который он просто обожает. И если в начале виноградного сезона зверек с наслаждением съедает целую ягоду, то к концу привередничает и высасывает из виноградины только сок, а шкурку выплевывает.

Свеклу и морковь едят все животные. Для них это своего рода вкусный и полезный десерт, пояснила женщина.

Евгения Пшеничникова добавила, что сейчас "Кентавр" ищет конюха.

"Ждем человека без вредных привычек, ответственного и доброго, который любит детей и животных", - подытожила директор.

Инна Кондрашкина