200 спортсменов Тюменской области примут участие в первых "Заплывах юных"

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Областное физкультурное соревнования "Заплыв юных" впервые пройдет в Тюменской области. Состязания стартуют в Заводоуковске 15 октября, в которых примут участие около 200 юных спортсменов, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

За победу будут бороться девушки и юноши в возрасте от 9 до 14 лет в различных видах программы: 50 и 100 метров брассом, вольным стилем или на спине, 100 и 200 метров комплексным плаванием. Победители и призеры в каждом из видов программ получат медали и дипломы соответствующих степеней.

После Заводоуковска 22 и 23 октября спортсмены выступят в Ишиме, 29 и 30 октября — в с. Исетское, 5 и 6 ноября — в Увате. Принять участие смогут все желающие пловцы указанного возраста.