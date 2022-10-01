Сборник сибирско-татарских сказок издали в Тобольском районе

| Фото: телеграм-канал Леонида Митрюшкина | Фото: телеграм-канал Леонида Митрюшкина

Сборник сибирско-татарских сказок "Тимур Батыр" выпустили в Тобольском районе. В книге собрано 20 сказок на русском, татарском и английском языках. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

"На татарский язык сказки перевела старожил из деревни Будалиной Галия Абайдуллина, педагог с огромным опытом. Она учила грамоте ребятишек Заболотья. На литературный перевод у нее ушло два месяца", — написал он.

Над книгой работала некоммерческая организация "Корпорация позитива", которая получила грант Фонда культурных инициатив.

Тираж книги — 300 экземпляров, она разойдется по сельским библиотекам, клубам и школам.