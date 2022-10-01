118 пересадок жизненно важных органов провели трансплантологи Тюмени за пять лет

| Фото: Областная клиническая больница № 1 | Фото: Областная клиническая больница № 1

118 пересадок жизненно важных органов провели врачи Центра трансплантации органов и тканей ОКБ № 1 в Тюменской области за пять лет. Из общего количества трансплантаций 109 приходится на пересадку почек, пять – печени, четыре – сердца. В листе ожидания - 101 житель региона. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной пятилетию Центра трансплантации органов и тканей.

По словам главного внештатного специалиста - трансплантолога Минздрава и директора Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергея Готье, трансплантация органов в мировой медицине считается вершиной возможностей медицины по спасению жизни пациентов.

"В Тюменской области накоплен большой опыт по трансплантации почки, который расширяет возможности по трансплантации других органов – печени, сердца. Мы возлагаем надежды на тюменских коллег по развитию сложных технологий", - сказал в видеообращении Сергей Готье.

Как отметил главный врач ОКБ № 1 Сергей Ярцев, за пять лет проведена колоссальная работа. Попытки организовать в Тюменской области службу трансплантации органов предпринимались и до 2017 года. Однако программа получила должное развитие с приездом в регион известного трансплантолога Сергея Семченко.

В 2016 году центр трансплантологии разработал алгоритм взаимодействия медицинских организаций Тюменской области. Он актуален и сейчас, более того - тиражируется в других субъектах страны при организации служб пересадки органов, рассказал руководитель Центра трансплантации органов и тканей ОКБ № 1 Сергей Семченко. Он подчеркнул, что результаты пятилетней работы – это труд сотен специалистов, поддержки органов власти и доверие со стороны пациентов.

"Было важно правильно организовать лист ожидания, чтобы все пациенты понимали алгоритм действий, грамотность врачей, были всегда готовы морально и физически к моменту, когда состоится вызов на трансплантацию. Пять лет – это только начало. Планируем развивать все направления для достижения стабильных результатов, чтобы как можно больше жителей региона, нуждающихся в трансплантации органов, эту помощь получили", - сказал Сергей Семченко.

На пресс-конференции присутствовали 14 пациентов, которым выполнили пересадки жизненно важных органов. По словам Татьяны Бутусовой, после трансплантации почки ее жизнь началась заново.

"Пересадку мне сделали в 2019 году. Самочувствие до и после невозможно сравнить: я была на гемодиализе и не строила далеких планов. Буквально через месяц после операции здоровье начало восстанавливаться. У меня хорошая работа, я путешествую, и все это заслуга наших врачей", - поделилась тюменка.

А с момента пересадки сердца Дмитрию Николаеву из Тобольска прошел ровно месяц. Мужчина перенес два инфаркта, первый из которых серьезно отразился на работе сердца. Потребовалась трансплантация.

"Меня обследовали, психологически настроили. В самом начале, когда узнал, что у нас делают такие операции, казалось, что это из области научной фантастики. Когда позвонили и сказали, что для меня нашелся подходящий реципиент, у меня был шок. Сергей Борисович успокоил. Я собрался, приехал. Благодарю весь коллектив, кто спас мне жизнь. Нигде такой сплоченной команды еще не видел. Тем, кому нужна помощь, – не стоит бояться", - подчеркнул Дмитрий Николаев.

Он также обратил внимание, что пример всех сидящих в зале пациентов доказывает, что трансплантация в регионе развивается, и все больше людей получают шанс прожить долгую жизнь.

Возможный возраст пациентов для пересадки почки от 16 до 65 лет, печени — от 18 до 60 лет, сердца — до 60 лет.

Оксана Корнеенкова