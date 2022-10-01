Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ипотека остается одним из самых популярных способов приобретения жилья. Благодаря реализации в России государственных мер поддержки у граждан есть возможность сэкономить при покупке жилья, получив ипотеку по низкой ставке, тем самым уменьшив платеж, сформировав первоначальный взнос или досрочно погасив кредит.

Меры государственной поддержки, которые реализуются как на федеральном, так и на региональном уровне, по словам директора Консультационного центра ДОМ.РФ Михаила Ковалева, могут покрыть до 40% расходов по кредиту.

"Есть случаи, когда благодаря госпрограммам семьи в течение нескольких месяцев полностью решали жилищный вопрос, в том числе, закрывали ипотечный кредит", - сообщил он на Всероссийском онлайн-марафоне "Ипотека-2022: новые правила и возможности".

Первым шагом к экономии должен стать поиск оптимального ипотечного продукта с наименьшей ставкой, подходящим сроком кредитования и платежами. Сегодня для разных категорий граждан предусмотрены разные программы. К их числу относятся "Льготная ипотека" по ставке до 7%, "Семейная ипотека" под 6%, "ИT-ипотека" до 5%, "Дальневосточная ипотека" до 2%, а также "Сельская ипотека" до 3%. Кроме того, существует еще около 300 региональных мер поддержки.

Эксперты Консультационного центра ДОМ.РФ подсчитали, что, например, использование госпрограммы для ИТ-специалистов при покупке жилья стоимостью 5 млн рублей позволяет более чем в два раза сэкономить на переплате по процентам. При расчете, помимо цены, учитывались срок кредита — 15 лет, первоначальный взнос — 15%. Оказалось, что при оформлении ипотеки на рыночных условиях по ставке 10% ежемесячный платеж составит около 53 тыс. рублей, переплата по процентам — 4,6 млн рублей. По "ИT-ипотеке" со ставкой до 5% платеж будет значительно меньше — 39,5 тыс. рублей в месяц, а переплата будет на 2,5 млн меньше и составит 2,1 млн рублей.

Сегодня также существуют другие возможности для досрочного погашения ипотеки. Для этого одной из наиболее популярных мер поддержки остается материнский капитал. В 2022 году при рождении первого ребенка он составляет 524 тыс. рублей, а второго – 693 тыс. рублей. Эту сумму можно потратить также на первоначальный взнос.

Кроме того, многодетные семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родился третий или последующий ребенок, могут рассчитывать на выплату до 450 тыс. рублей на погашение кредита. Если суммировать эти меры поддержки при использовании "ИT-ипотеки", то они позволят сократить ежемесячный платеж по кредиту до 31 тыс. рублей, а общую переплату по процентам – на сумму около 400 тыс. рублей.

Еще один способ экономии при покупке жилья – налоговые вычеты. При покупке квартиры в ипотеку человек имеет право на получение двух типов вычетов: имущественного вычета и вычета с процентов по ипотеке. Размер имущественного вычета сегодня составляет до 260 тыс. рублей, а по процентам – до 390 тыс. рублей. Кроме того, если квартиру покупают супруги, выплаты может получить каждый из них. Благодаря этому в общей сложности еще до 1,3 млн рублей можно направить на погашение кредита.

Также в России предусмотрена возможность рефинансирования действующего кредита с переоформлением на более выгодных условиях. В рамках госпрограмм для этого можно воспользоваться "Семейной ипотекой".

Информацию о федеральных и региональных программах господдержки, льготах и вопросах улучшения жилищных условий можно узнать в Консультационном центре ДОМ.РФ по круглосуточному телефону 8 800 775-11-22 или на федеральном портале - спроси.дом.рф.