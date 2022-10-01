От мечты к реальности один шаг: тюменцы приобретают загородную недвижимость по сельской ипотеке

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в рамках реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий" продолжается выдача сельской ипотеки — Тюменский региональный филиал Россельхозбанка с начала текущего года оформил более 160 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 400 млн рублей. А всего с начала работы государственной программы в Тюменской области улучшили условия жизни по сельской ипотеке почти 1 тыс. 400 клиентов на сумму свыше 3,3 млрд рублей.

Одним из них стала преподаватель Татьяна Токарева. Она исполнила давнюю мечту и купила для всей семьи дом с земельным участком недалеко от Тюмени. Женщина воспользовалась программой сельской ипотеки от РСХБ и теперь с родными готовится к переезду.

"Мы выбирали жилье в развивающемся районе – в деревне Перевалово, недалеко от города, с хорошей инфраструктурой и транспортной доступностью. Выбор пал на новый современный дом от застройщика. Для покупки жилья мы воспользовались программой сельской ипотеки под 3 % от Россельхозбанка. Таким образом, от мечты к реальности можно сделать шаг, имея совершенно небольшие накопления", — поделилась своей историей Татьяна.

В программе сельской ипотеки в 2022 году появился ряд изменений. Теперь средства можно направить либо на индивидуальное строительство жилья (ИЖС) либо на покупку уже готового загородного дома с участком. При этом, если дом с участком приобретается у физического лица, объект должен быть не старше 5 лет. В случае покупки недвижимости у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года. Отменено требование по обязательной газификации жилого дома, при этом электроподключение, канализация и водопровод обязательны. Еще одно нововведение: заёмщику требуется постоянная регистрация по адресу приобретенного объекта и её подтверждение в течение пяти лет. Летом 2022 года было объявлено о решении Правительства РФ сделать программу сельской ипотеки бессрочной.

АО "Россельхозбанк". Реклама.