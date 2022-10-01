Тюменцы активно подключились к акции "Сто миллионов для Победы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области активно подключились к акции "Сто миллионов для Победы", которая стартовала в регионе в конце сентября. Неравнодушные тюменцы и меценаты уже сделали первые перечисления средств, рассказала председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

Инициаторами акции стали региональное отделение партии "Единая Россия" и Общероссийский народный фронт. По их задумке в сборе должны принять участие тысяча меценатов, которые внесут свой вклад в Победу - по 100 тысяч рублей. На собранные 100 млн рублей закупят квадрокоптеры, дальномеры и другое спецоборудование, которое поможет российским военнослужащим.

"Действительно жители региона активно участвуют в этой акции. Есть специальный QR-код, по которому деньги могут переводить физические лица, а также организации. Люди отправляют и по сто рублей, и большие суммы. Я искренне благодарна всем, которые поддерживает наших ребят", - отметила она.

Свою лепту в проект внес и глава Тюмени Руслан Кухарук. Как один из меценатов Тюменской области он перечислил 100 тысяч рублей из личных средств.

"В годы Великой Отечественной войны тюменцы собрали три миллиона рублей на строительство эскадрильи боевых самолетов и танков, необходимых фронту. Сегодня мы невольно переносимся в то время, видим, как жители объединяются для правого дела – помочь тем, кто на передовой. Это поможет оснастить современным оборудованием всех, кто в рамках специальной военной операции защищает интересы нашей страны, мирных жителей, и, как и 80 лет назад, борются с фашизмом", - прокомментировал глава Тюмени.

Любовь Голышева