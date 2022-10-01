Неприятный запах на иловых полях тюменский водоканал устраняет отечественным реагентом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Образующиеся в процессе сточных вод осадки, которые находятся на сооружениях в иловых полях, тюменский водоканал обрабатывает отечественным реагентом BIOTerminator. Разработчики подтвердили, что средство не маскирует, а уничтожает запах.

Об этом в пресс-туре с журналистами по цеху очистки сточных вод, прошедшем 14 октября, сообщил начальник цеха "Росводоконал Тюмень" Евгений Пугачев.

"Наши специалисты год назад провели комплексные промышленные испытания, проверили в местных условиях целый ряд предлагаемых на российском рынке препаратов для нейтрализации запахов и отдали предпочтение отечественному экологически безопасному дезинфектанту BIOTerminator. Также мы получили установку Supra 400 на базе колесного трактора МТЗ для орошения иловых полей. Испытания прошли успешно. С весны следующего года будем применять эту технологию", - рассказал он.

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

На иловые поля осадок поступает уже в обезвоженном виде. Вся влага из него извлекается в цехе обезвоживания осадка, этот объект тоже был реконструирован в рамках концессионного соглашения.

На иловых полях осадок вылеживается 3-4 года и становится рекультивантом, имеющим хорошие плодородные свойства. Им пересыпают полигоны твердых бытовых отходов, и вместо огромных свалок появляются зеленые холмы.

Напомним, очистные сооружения в Тюмени закончат реконструировать в 2025 году.

Виктория Макарова