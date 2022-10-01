Очистные сооружения в Тюмени закончат реконструировать в 2025 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реконструкция очистных сооружений тюменского водоканала завершится в 2025 году. Сейчас компания ведет строительство третьего блока биологической очистки - запуск планируется в 2023 году. С его помощью увеличится пропускная способность и производительность сооружений с 220 до 260 тыс. кубов в сутки.

Работа проводится в рамках концессионного соглашения, заключенного правительством региона и администрацией города с тюменским водоканалом. Об этом журналистам на пресс-туре по цеху очистки сточных вод по ул. Раневской рассказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

"Блок создается не только для того, чтобы расширить наши сооружения с учетом роста города, но и получить качество очистки с лучшими доступными технологиями. Там будут применены процессы с участием бактерий, внедрены зоны нитрификации и денитрификации. Это позволит очищать сточные воды от фосфатов, содержащихся в огромных количествах в современной бытовой химии", - добавила она.

После постройки третьего блока начнется реконструкция первой и второй очередей сооружений биологической очистки. В них также создадут зоны нитрификации и денитрификации. По словам Ольги Сарбаевой, таким образом, процесс очистки станет глубоким, а вода по качеству будет приближена для рыбохозяйственного водопользования.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кроме этого в 2024 году планируется постройка станции доочистки. "Но нужна ли она нам, мы поймем только после опытной промышленной эксплуатации сооружений. Впрочем, если все же начнем ее делать, то в систему поставим фильтры с тонкими маленькими мембранами. Если у кого дома стоят фильтры грубой очистки, то там фильтр – 50-100 микрон, а у нас будет 10 микрон, потому что в цехе требуется качество намного выше", - отметила генеральный директор "Росводоканал Тюмень".

За пять лет в рамках соглашения проведена масштабная работа: автоматизированы системы возвратного и избыточного ила в аэротенке, модернизированы первичные и вторичные отстойники, приемная камера и воздуходувки, построены новые современные песколовки, реконструированы цех механического обезвоживания осадка и цех решеток. Новые объекты высокотехнологичны, управляются автоматически. На них качественно решаются вопросы с возникновением и распространением неприятного запаха.

"Какие результаты этой реконструкции для тюменцев? Все просто. Наш потребитель будет иметь безопасную, надежную услугу водоотведения. Я считаю, что важнейший плюс для жителей - это ее надежность и бесперебойность", - подчеркнула генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Виктория Макарова