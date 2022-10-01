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Тюменский "Современник" приглашает послушать роман "Принц и нищий"

Общество, 16:17 14 октября 2022

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Трансляция литературно-музыкальной композиции по роману "Принц и нищий" Марка Твена пройдет в виртуальном концертном зале Центра культуры и искусства "Современник" 15 октября.

Знаменитый роман представят Академический симфонический оркестр

Московской филармонии и актер МХТ им. А. П. Чехова Михаил Трухин.

Трансляция начнется в 16 часов, сообщает департамент культуры города Тюмени. Возрастное ограничение: 6+

Виртуальный концертный зал открыт в тюменском Центре культуры и искусства "Современник" в рамках национального проекта "Культура". В зале, оснащённом современным мультимедиа оборудованием, зрители могут посмотреть в высоком качестве трансляции концертов, проходящих на крупнейших концертных площадках России. Все показы проводят бесплатно.

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# ЦКиИ Современник

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