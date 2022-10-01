Тюменский "Современник" приглашает послушать роман "Принц и нищий"
Трансляция литературно-музыкальной композиции по роману "Принц и нищий" Марка Твена пройдет в виртуальном концертном зале Центра культуры и искусства "Современник" 15 октября.
Знаменитый роман представят Академический симфонический оркестр
Московской филармонии и актер МХТ им. А. П. Чехова Михаил Трухин.
Трансляция начнется в 16 часов, сообщает департамент культуры города Тюмени. Возрастное ограничение: 6+
Виртуальный концертный зал открыт в тюменском Центре культуры и искусства "Современник" в рамках национального проекта "Культура". В зале, оснащённом современным мультимедиа оборудованием, зрители могут посмотреть в высоком качестве трансляции концертов, проходящих на крупнейших концертных площадках России. Все показы проводят бесплатно.