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13 школьных образовательных маршрутов Тюменской области вошли в реестр наиболее знаковых туров

Общество, 21:00 14 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 школьных образовательных маршрутов Тюменской области вошли в реестр наиболее знаковых школьных туров, размещенных на портале школьный туризм.рф.

Всего там размещено более 280 школьных маршрутов, 55 - из Уральского федерального округа. Среди них - знакомство с исторической архитектурой городов: "Тобольск – архитектурная жемчужина Сибири", "Деревянное зодчество Тюмени".

По мнению полномочного представителя президента РФ в УФО Владимира Якушева, важно, чтобы дети могли познакомиться с историей и традициями региона, в котором они живут, а также с людьми, внесшими вклад в его развитие.

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# Владимир Якушев , туризм

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