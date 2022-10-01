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Литературный праздник "Белые журавли" в Тюмени посвятят памяти солдат 

Общество, 09:46 15 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поэтический конкурс чтецов "Белые журавли" в Тюмени посвятят памяти солдат. Как сообщают организаторы, приглашаются участники в возрасте от четырех лет.

Отмечается, что "Белые журавли" - это федеральный проект, который был учрежден народным поэтом Расулом Гамзатовым как праздник духовности, поэзии, возрождения культурных традиций.

Ежегодно он отмечается в России 22 октября. и посвящен памяти погибших солдат. В Тюмени литературное мероприятие организует ДК "Водник" в 11 часов по ул. Судоремонтная, 1а. Заявки на участие принимаются тел. 45-93-44 и е-mail: dkvodnikkonkurs@mail.ru.

Как пишет Вслух.ру, участиев конкурсе бесплатное, предусмотрено несколько возрастных категорий, начиная с детей от четырех, до взрослых от 25 лет. Участники будут награждены дипломами.

Конкурсанты прочитают известные произведения либо собственного сочинения. Произведения не должны содержать ненормативную лексику, политическую, религиозную пропаганду, призывы к национальной розни.

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# конкурс , стихи

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