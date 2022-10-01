Тюменские школьники осваивают финансовую грамотность в игре "Денежный поток"

| Фото: департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Участие в чемпионате по финансовой грамотности принимают тюменские школьники. Первая сессия игры "Денежный поток" прошла в тюменской школе № 94, в ней приняли участие 56 девятиклассников.

Смысл игры - в грамотном управлении личными финансами, а конечная цель каждого из участников – исполнение заветной мечты: создать бизнес, купить хижину на острове, поехать в путешествие/

"Игра учит управлять личными активами, знакомит с правилами инвестиционной деятельности. Участник предпринимает действия, которые приводят или не приводят его к результату, что позволяет избежать ошибок в реальной жизни", - рассказала организатор чемпионата, руководитель регионального отделения "Союза защиты прав потребителей финансовых услуг" Светлана Мельцер.

По опыту организаторов, в игре ярко проявляется характер человека, его манера действовать. Например, кто-то из игроков склонен к риску, кто-то более осторожен. От типа личности зависит и финансовое поведение.

Планируется провести 64 игры среди школьников 9-11 классов и студентов ссузов. К концу года в финал выйдут только шесть человек. Лучшие игроки смогут побороться за ценные призы в полуфиналах и финале, пишет Тюменская область сегодня.