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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области за сутки выявили 257 новых случаев коронавируса

Общество, 13:13 15 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

257 случаев коронавируса за сутки выявлено в Тюменской области за сутки по данным федерального оперативного штаба на 15 октября.

Всего в России за сутки выявили 13 тыс. 384 случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 98 летальных исходов.

В Тюменской области 16 человек госпитализировано, за сутки выздоровели 412 человек (всего - 236 тыс. 817 человек).

На сегодня в России выявлено 21 млн 292 тыс. 200 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 388 тыс. 807 летальных исходов, выздоровели 20 млн 585 тыс. 404 человека.

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