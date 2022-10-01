В тюменском центре "Родник" детям помогают налаживать общение через творчество

| Фото: группа "АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"" ВКонтакте | Фото: группа "АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"" ВКонтакте

Поддерживать социальные взаимосвязи помогают детям с инвалидностью в областном реабилитационном центре "Родник". В программе социокультурной реабилитации — театральные постановки, концертные программы, танцевально-музыкальные вечера, занятия прикладным искусством в творческих мастерских.

Так, игровая театрализованная программа "Родник сказочный" включает детей в игру, где они выступают в роли сказочных персонажей, разучивают характерные им движения, речь и звукоподражание. Итогом становится театр-экспромт в их исполнении под аудиосопровождение.

"Такие нескучные занятия очень помогают адаптации ребенка-инвалида, повышают его социальную активность и самооценку", — отмечают специалисты центра "Родник".

Пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью стартовал в "Роднике" в июне 2022 года.