В тюменском центре "Родник" детям помогают налаживать общение через творчество
Поддерживать социальные взаимосвязи помогают детям с инвалидностью в областном реабилитационном центре "Родник". В программе социокультурной реабилитации — театральные постановки, концертные программы, танцевально-музыкальные вечера, занятия прикладным искусством в творческих мастерских.
Так, игровая театрализованная программа "Родник сказочный" включает детей в игру, где они выступают в роли сказочных персонажей, разучивают характерные им движения, речь и звукоподражание. Итогом становится театр-экспромт в их исполнении под аудиосопровождение.
"Такие нескучные занятия очень помогают адаптации ребенка-инвалида, повышают его социальную активность и самооценку", — отмечают специалисты центра "Родник".
Пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью стартовал в "Роднике" в июне 2022 года.