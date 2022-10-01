МФК "Тюмень" сыграет с московским "КПРФ"

| Фото: группа "МФК «Тюмень»" ВКонтакте | Фото: группа "МФК «Тюмень»" ВКонтакте

Матчи третьего тура сезона PARI Суперлиги между МФК "Тюмень" и "КПРФ" из Москвы состоятся 29 и 30 октября в СК "Центральный" в Тюмени. Сейчас соперник тюменцев на пятом месте в турнирной таблице — по итогам двух туров у него две победы, одно поражение и одна ничья, пишет "Вслух.ру".

"Тюмень" в первом туре проиграла "Синаре" из Екатеринбурга. Во втором туре первый матч с действующим чемпионом и лидером таблицы этого сезона "Газпромом-Югрой" завершился вничью — 5:5, во втором югорчане победили со счетом 2:1.