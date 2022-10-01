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147 мужчин в Тюменской области находятся в декрете

Общество, 20:36 16 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области 147 мужчин находятся в декрете. Специалисты напоминают, что согласно закону мужчины и другие родственники, которые фактически ухаживают за малышом, имеют право уйти в оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до полутора лет.

Работающие отцы и дедушки вправе получить единовременное пособие при рождении ребенка. В большинстве районов Тюменской области это 23 543,69 рублей. Также можно получать ежемесячное пособие, пока малышу не исполнится полтора года. Выплаты по этому пособию составляют 40% от средней зарплаты. При этом за мужчинами сохраняется непрерывный трудовой стаж, пишет "Мегатюмень".

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# декрет , мужчины

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