Поделки из мусора сделают жители Тюменской области на конкурс

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Поучаствовать в конкурсе поделок из вторсырья предлагают жителям Тюменской области до 21 декабря. Поделки участников до 14 лет и старше будут оценивать отдельно. Также предусмотрены призы для коллективных работ, сообщает Тюменское экологическое объединение во ВКонтакте.

Материалом для творчества может быть пришедшая в негодность одежда, игрушки, банки, фантики и другой бытовой мусор.

Для того чтобы стать участником, необходимо сделать поделку из вторсырья, разместить фото изделия у себя на странице с хештегом #этобольшенемусор, упомянув организаторов - @ecoteo72. В публикации важно указать автора, возраст и материалы из которых изготовлена поделка. Кроме этого, нужно быть подписанным на группу Тюменское экологическое объединение.

Поделки победителей станут украшением экодомов, которые откроют свои двери для гостей и жителей Тюменской области в ближайшее время.

Победителей объявят 26 декабря.