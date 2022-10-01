  • 18 октября 202218.10.2022вторник
  • USD61,7634
    EUR60,5608
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Поделки из мусора сделают жители Тюменской области на конкурс

Общество, 08:28 18 октября 2022

ТЭО | Фото: ТЭО

Поучаствовать в конкурсе поделок из вторсырья предлагают жителям Тюменской области до 21 декабря. Поделки участников до 14 лет и старше будут оценивать отдельно. Также предусмотрены призы для коллективных работ, сообщает Тюменское экологическое объединение во ВКонтакте.

Материалом для творчества может быть пришедшая в негодность одежда, игрушки, банки, фантики и другой бытовой мусор.

Для того чтобы стать участником, необходимо сделать поделку из вторсырья, разместить фото изделия у себя на странице с хештегом #этобольшенемусор, упомянув организаторов - @ecoteo72. В публикации важно указать автора, возраст и материалы из которых изготовлена поделка. Кроме этого, нужно быть подписанным на группу Тюменское экологическое объединение.

Поделки победителей станут украшением экодомов, которые откроют свои двери для гостей и жителей Тюменской области в ближайшее время.

Победителей объявят 26 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , поделки , Тюменское экологическое объединение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:14 18.10.2022В Тюмени врачи спасли шестидесятилетнюю женщину с гангреной ноги от ампутации
10:03 18.10.2022Выставку старинных предметов из золотного шитья открыли в Тобольске
09:52 18.10.2022Мобилизованным ямальцам закупили пять внедорожников и 15 квадрокоптеров
09:40 18.10.2022Водителей предупредили о тумане на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск