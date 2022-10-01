За долг по алиментам на шестерых детей жителя Тюменской области отправили мести улицы

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

150 часов обязательных работ получил житель Увата, задолжавший алименты шестерым детям, сообщает служба судебных приставов Тюменской области. Мужчина является ответчиком по исполнительным производствам об уплате алиментов в пользу шести своих бывших жен.

Как отмечается, должник не сообщил судебному приставу-исполнителю об увольнении и расторжении трудового договора. За это нарушение пристав составил шесть административных протоколов со штрафами по 1 тыс. рублей, которые должник не оплатил.

За это мужчине мировой судья назначил 150 часов обязательных работ. Теперь ему придется после основной работы по два часа в день уделять благоустройству села. Долг по штрафам в полном объеме он оплатил сразу же после судебного заседания.