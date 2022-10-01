За долг по алиментам на шестерых детей жителя Тюменской области отправили мести улицы
150 часов обязательных работ получил житель Увата, задолжавший алименты шестерым детям, сообщает служба судебных приставов Тюменской области. Мужчина является ответчиком по исполнительным производствам об уплате алиментов в пользу шести своих бывших жен.
Как отмечается, должник не сообщил судебному приставу-исполнителю об увольнении и расторжении трудового договора. За это нарушение пристав составил шесть административных протоколов со штрафами по 1 тыс. рублей, которые должник не оплатил.
За это мужчине мировой судья назначил 150 часов обязательных работ. Теперь ему придется после основной работы по два часа в день уделять благоустройству села. Долг по штрафам в полном объеме он оплатил сразу же после судебного заседания.