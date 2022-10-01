О сфере e-commerce расскажут тюменцам 20 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как устроена сфера e-commerce и какие возможности магазин ВКонтакте открывает для бизнеса, расскажут тюменцам на онлайн-вебинаре 20 октября. Участникам лекции расскажут о потенциальной аудитории, об особенностях площадки и о процессе продаж, сообщает пресс-служба центра "Мой бизнес" Тюменской области.

Спикером выступит комьюнити-менеджер ВКонтакте Динар Гиндулин. Также желающие смогут получить юридическую или финансовую консультации. Более подробную информацию можно узнать по ссылке или по тел: +7(3452)49-99-44 доб. 241; +7(932)482-75-67. Для участия необходима регистрация.

Трансляция начнется 20 октября в 11 часов по московскому времени.